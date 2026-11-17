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De Domineestraat in het centrum van Paramaribo heeft op een belangrijk weggedeelte een nieuwe asfaltlaag gekregen. Het gaat om het traject tussen de Steenbakkerijstraat en de Zwartenhovenbrugstraat, waar aannemingsbedrijf Tjongalanga N.V. in opdracht van het ministerie van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening in Suriname (OWRO) bezig is met de laatste fase van het herstelwerk.

Eerst werd het oude wegdek afgefreesd. Volgens het ministerie was de bestaande asfaltlaag aan vervanging toe, omdat deze het einde van haar levensduur had bereikt. Het betreffende deel werd ook aangepakt om een goede aansluiting te krijgen tussen het nieuwe en het bestaande asfalt.

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Tijdens het asfalteren wordt volgens OWRO onder meer gelet op de temperatuur van het asfalt, de verwerking ervan en de mate waarin het wordt verdicht. Dat moet zorgen voor een stevig wegdek dat langer meegaat.

Werkvoorbereider Rianto Wongsoredjo van Tjongalanga gaf aan dat het de bedoeling was de werkzaamheden op maandag 16 november af te ronden. Weggebruikers zouden de Domineestraat daarna naar verwachting weer normaal kunnen gebruiken. Het ministerie verwacht dat de vernieuwde weg comfortabeler en veiliger zal zijn.