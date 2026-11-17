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Een video van een grijze auto met het logo van Digicel zorgt voor onrust op sociale media en WhatsApp in Suriname. Bij de beelden wordt beweerd dat een gewapende bende met het voertuig rondrijdt, mensen bij hun woningen opwacht en vervolgens overvallen pleegt. Digicel heeft inmiddels fel afstand genomen van deze beschuldigingen.

Ook de Surinaamse politie bevestigt na onderzoek dat de betrokken voertuigen niets met criminele activiteiten te maken hebben.

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In het WhatsApp-bericht wordt zelfs beweerd dat de politie op zoek is naar de vermeende gewapende bende. Mensen worden gewaarschuwd dat de inzittenden voor woningen zouden stoppen, bewoners onder schot zouden houden en vervolgens geld en sieraden zouden buitmaken. Het bericht wordt met de oproep om het verder te verspreiden rondgestuurd.

Digicel reageert op de beschuldigingen met een officiële bekendmaking. Het telecombedrijf benadrukt dat de informatie onjuist is en dat zijn medewerkers momenteel veldonderzoek uitvoeren in Wanica en omliggende gebieden. Het gaat om werkzaamheden die verband houden met de uitbreiding en verbetering van het mobiele netwerk.

Volgens Digicel zijn de teams onder meer actief in Tout Lui Faut, Houttuin, aan de Cassialaan, in Lelydorp, langs de Highway, aan de Sir Winston Churchillweg en in Domburg. Het bedrijf benadrukt dat de medewerkers geautoriseerd zijn en herkenbaar zijn aan Digicel-vesten en identificatiebadges. Zij vragen nooit om betaling of om toegang tot woningen.

Ook het Korps Politie Suriname heeft dinsdag 17 november een officiële verklaring uitgebracht. De politie laat weten dat zij na het verschijnen van de beelden direct onderzoek heeft gedaan naar de herkomst van de twee voertuigen die in de omgeving van Lelydorp als verdacht werden aangemerkt. Daaruit is gebleken dat de auto’s niet als gezocht geregistreerd staan en niet in verband worden gebracht met strafbare feiten. Volgens de politie worden de voertuigen daadwerkelijk gebruikt voor legitieme werkzaamheden in opdracht van Digicel.

Digicel roept burgers op om bij twijfel de identiteit van medewerkers te controleren. Daarvoor heeft het bedrijf het telefoonnummer +597 819 9220 beschikbaar gesteld.

De verklaringen van zowel Digicel als de politie maken duidelijk dat de rondgestuurde beschuldigingen over de betrokken bedrijfsvoertuigen ongegrond zijn. Het incident laat zien hoe een video met een alarmerende, maar onjuiste toelichting via WhatsApp onnodige onrust kan veroorzaken.