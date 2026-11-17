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ABOP-parlementariër Stanley Betterson vindt dat de opvolger van minister Harish Monorath op het ministerie van Justitie en Veiligheid voldoende ervaring moet hebben om de functie te kunnen vervullen. Volgens hem is het ministerie een belangrijke beleidsinstantie, waarbij verkeerde beleidskeuzes of een gebrekkige uitvoering daarvan direct gevolgen kunnen hebben voor de samenleving. Betterson waarschuwt er daarom voor om geen ‘newbie’ op deze post te plaatsen.

“Het ministerie is een ministerie dat bij het verkeerd uitvoeren van beleid direct impact heeft op de samenleving. Je gaat dus niet een newbie daar zetten. Ik ben ook niet van oordeel dat je ergens in het openbaar bestuur, vooral in de topfuncties, een newbie moet plaatsen. Je moet mensen plaatsen met een gedegen ervaring en kennis van zaken. Mensen die toch wel redelijk doorgewinterd zijn, een bepaalde uitstraling hebben en zoveel mogelijk een schoon blazoen hebben.

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En ik denk dat de ABOP verantwoordelijk genoeg is om daarmee rekening te houden. Ook de president, als degene die moet benoemen, weet hoe zaken op dat stuk aangepakt moeten worden. Er zal dus niet over een nacht ijs gegaan worden bij het zoeken naar een nieuwe kandidaat om die invulling te geven”, zei Betterson in een interview op TBN.

Betterson zei in mei dit jaar dat hij kort na de afgelopen verkiezingen gevraagd werd om minister te worden van Justitie en Politie. De parlementariër stelde dat hij de leiding van de Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelingspartij (ABOP) toen adviseerde om iemand anders te plaatsen, aangezien hij al andere plannen had en niet van plan is om voor eeuwig in de politiek te blijven.

Indien er nu een beroep op hem wordt gedaan, stelt hij dat hij dan zal moeten overwegen om het wel of niet te doen. Wel stelt de parlementariër, die eerder al minister is geweest van Regionale Ontwikkeling (RO), dat hij zijn naam niet in de wandelgangen of politieke kringen heeft gehoord. Hij probeert zijn bijdrage daarom als parlementariër te leveren in het parlement.

Daarnaast is hij ook buiten met andere zaken bezig. “Die passen goed in mekaar. Als ik iets anders moet gaan doen, dan ga je ook moeten kijken of het goed in mekaar gaat passen of dat je de ene niet gaat moeten laten voor de andere”, aldus de ABOP’er.