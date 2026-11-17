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Een grote politieoperatie in het Sarakreekgebied in Suriname heeft acht aanhoudingen opgeleverd. Tijdens de vierdaagse actie stuitten agenten op illegale goudwinningslocaties, zwaarbewapende mannen, vermoedelijke cyanidebassins en vier jonge vrouwen die mogelijk slachtoffer zijn van mensenhandel. Ook werd zwaar materieel in beslag genomen. Dat meldt het Korps Politie Suriname dinsdag 17 november.

De operatie werd op verzoek van het Openbaar Ministerie uitgevoerd door de politie van Regio Midden, met ondersteuning van de afdeling Trafficking in Persons (TIP), de Nationale Milieu Autoriteit (NMA) en de Surinaamse Waterleiding Maatschappij (SWM). Op verschillende concessieterreinen trof de politie personen aan die zonder toestemming goud wonnen. Zij kregen opdracht de locaties te verlaten en hun persoonlijke spullen mee te nemen. Onder meer een graafmachine, een loader, twee ATV’s, een stroomgenerator en een aanhangwagen werden in beslag genomen. Voor het afvoeren van de machines naar controlepost Klaaskreek werd in drie dagen in totaal ruim 235 kilometer afgelegd.

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Bijzonder zorgwekkend noemt de politie de ontdekking van meerdere bassins op twee locaties, op korte afstand van het stuwmeer. Vermoedelijk werd daarin cyanide gebruikt om goud te winnen, zonder voldoende veiligheidsmaatregelen. Omdat gevaarlijke stoffen mogelijk in de bodem of het water terecht zijn gekomen, hebben medewerkers van de NMA en SWM monsters van water en sediment genomen. Laboratoriumonderzoek in Paramaribo moet uitwijzen welke stoffen aanwezig zijn en of sprake is van verontreiniging. Dat staat dus nog niet vast.

In verband met de vermoedelijke cyanidebassins werd een Braziliaanse man aangehouden die als operator werkzaam was. Hij werd in verzekering gesteld, maar kwam dezelfde dag op last van het Openbaar Ministerie weer vrij. Volgens de politie gebeurde dat nadat een verzoek tot buitenprocesafdoening was ingediend en een bedrag van SRD 1 miljoen was betaald.

Op andere locaties trof de politie mannen aan met zware vuurwapens bij een winkel en een goudnederzetting. De mannen verklaarden dat zij de winkelier, zijn bezittingen en de nederzettingen bewaakten. Zes verdachten werden aangehouden en in verzekering gesteld. De politie nam onder meer twee AK-47-geweren, twee FAMAS-wapens, meerdere pistolen, jachtgeweren en grote hoeveelheden munitie in beslag. De zes worden onder andere verdacht van overtreding van de Vuurwapenwet en deelname aan een criminele organisatie.

Tijdens de operatie werd ook een cabaret onderzocht na meldingen over mogelijke mensenhandel, onder meer afkomstig van de Internationale Organisatie voor Migratie, de Amerikaanse ambassade in Paramaribo en uit Australië. Volgens die meldingen zouden vrouwen onder bedreiging tot seksuele dienstverlening worden gedwongen. De politie trof vier vrouwen van 18 en 19 jaar aan die mogelijk slachtoffer zijn. Een vrouwelijke verdachte werd op verdenking van mensenhandel aangehouden en in verzekering gesteld. De zaak is overgedragen aan de afdeling TIP.

Verder onderzocht het team een melding over een houten boot die met vermoedelijk cyanide aan boord bij Stong Kampoe in het stuwmeer zou zijn gezonken. Er werd ook gesproken over dode vissen. De politie vond de boot echter niet en zag ter plaatse evenmin vissterfte. Wel zijn watermonsters genomen om na te gaan of schadelijke stoffen in het water terecht zijn gekomen.

De politie en de betrokken instanties zetten hun onderzoeken voort. Vooral de uitslagen van de water- en sedimentmonsters moeten duidelijk maken of de vermoedelijke cyanidebassins en de gemelde gezonken boot gevolgen hebben voor het stuwmeer, de volksgezondheid en het milieu.