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Suriname Alcoholic Beverages (SAB), bekend van onder meer Borgoe en Black Cat, bestaat 60 jaar en heeft plannen voor een nieuwe fermentatie- en distillatie-installatie. Tijdens de jubileumviering op zaterdag 14 november heeft vicepresident Gregory Rusland het bedrijf geprezen om zijn jarenlange bijdrage aan de Surinaamse economie.

Volgens Rusland laat SAB zien dat Surinaamse producten ook buiten het land een plaats op de markt kunnen veroveren. Hij sprak zijn waardering uit voor het ondernemerschap en de vakkennis van de medewerkers en feliciteerde de directie, de familie Ma Ajong en zowel huidige als voormalige personeelsleden.

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De vicepresident noemde de voorgenomen investering in moderne productieapparatuur een belangrijke stap voor de verdere groei van het bedrijf. Een nieuwe installatie kan volgens hem niet alleen de productie versterken, maar ook werk en kansen opleveren voor lokale leveranciers en dienstverleners. Over de omvang en het tijdstip van de investering werden geen bijzonderheden bekendgemaakt.

Rusland benadrukte verder dat Suriname meer zelf moet produceren en dat daarvoor ook goed opgeleid technisch personeel nodig is. Hij wees op het belang van samenwerking tussen bedrijven en onderwijsinstellingen.

Ook de overheid heeft volgens de vicepresident een taak. Bedrijven moeten kunnen rekenen op duidelijke regels, zorgvuldige besluiten en tijdige dienstverlening. Rusland riep SAB op te blijven investeren in kwaliteit, medewerkers en vernieuwing, zodat het bedrijf ook de komende jaren kan bijdragen aan de Surinaamse economie.