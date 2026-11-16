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Liefhebbers van romantische R&B, soul en onvergetelijke Nederlandstalige hits kunnen zich opmaken voor een bijzondere avond in Paramaribo. De populaire zanggroep RE-PLAY komt op zaterdag 28 november naar Ingipipa Park voor het jubileumconcert ‘RE-PLAY — 30 Years’, in het kader van de viering van Srefidensi. Naast RE-PLAY staan ook de toppers Naomi Sastra en Bryan Muntslag op het programma.

Met nummers als ‘Ik denk aan jou’, ‘Ala Day (Ik leef alleen voor jou)’ en ‘Never nooit meer’ groeide RE-PLAY uit tot een bekende naam in de Nederlandse R&B-wereld. De groep bracht in 1996 haar eerste Nederlandstalige single uit. Dertig jaar later vormt die muzikale geschiedenis het middelpunt van een avond die vooral in het teken staat van herkenning, mooie herinneringen en live gezongen muziek.

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Het optreden wordt gepresenteerd door Ingipipa R&B Nights en vindt plaats in de groene omgeving van Ingipipa Park aan de Ingipipaweg 20 in Paramaribo. De deuren gaan om 20.00 uur open en de show begint om 21.00 uur. De organisatie koppelt het jubileumconcert aan de viering van 51 jaar onafhankelijkheid van Suriname.

Voor bezoekers die samen met familie of vrienden willen genieten van een sfeervolle R&B-avond, belooft dit een mooie gelegenheid te worden om de bekende liedjes van RE-PLAY weer live te horen.

Voor kaarten en VIP-tafels kunnen belangstellenden terecht bij Krioro aan de Goudstraat 2, op de hoek van de Kristalstraat, en bij Sweets&Brews by Nass aan de Mahonylaan 64, op de hoek van de Wilhelminastraat. Meer informatie is verkrijgbaar via (+597) 719 88 44 en op ingipipa-park.com.