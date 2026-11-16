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Harish Monorath is sinds maandag 16 november officieel geen minister van Justitie en Veiligheid meer. Zijn vertrek volgt op de omstreden ontwikkelingen bij de Telecommunicatie Autoriteit Suriname (TAS), die zijn positie binnen de regering onhoudbaar maakten. Toch stond zijn laatste dag op het ministerie vooral in het teken van dankbaarheid, waardering en een opvallend afscheidscadeau: een plakkaat en een sticker met zijn naam, die naast die van zijn voorgangers wordt geplaatst.

Monorath droeg maandag het beheer van het ministerie formeel over aan Marinus Bee, die naast zijn functie als minister van Binnenlandse Zaken voorlopig ook Justitie en Veiligheid onder zijn hoede krijgt. Tijdens een bijeenkomst in de kleine vergaderzaal werden de overdrachtsdocumenten voorgelezen door senior adviseur Georgine Acton en vervolgens ondertekend.

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Op Facebook blikte Monorath dezelfde dag uitgebreid terug op zijn ministerschap. Hij bedankte de directeuren, onderdirecteuren en overige medewerkers voor hun inzet en samenwerking gedurende de afgelopen zeventien maanden. Volgens hem is vooruitgang binnen een ministerie nooit de verdienste van één persoon, maar het resultaat van gezamenlijke inspanningen.

Bijzonder was volgens de gewezen minister het moment waarop directeur Operationele Diensten Bieswadath Somai hem namens het personeel een plakkaat overhandigde. Daarnaast kreeg hij een sticker met zijn naam, die een plaats krijgt tussen die van eerdere ministers.

Het contrast met de gebeurtenissen van de afgelopen dagen is opvallend. President Jennifer Simons had donderdag bekendgemaakt dat de positie van Monorath niet langer houdbaar was. De kwestie draait om zijn eerdere werkzaamheden als president-commissaris van de TAS, waarover ook een strafklacht is ingediend. Vrijdag diende hij zijn ontslag in, dat maandag officieel van kracht werd. De strafklacht betekent niet dat zijn schuld is vastgesteld.

In zijn afscheidsbericht gaat Monorath niet inhoudelijk in op de TAS-kwestie of de omstandigheden die tot zijn vertrek hebben geleid. In plaats daarvan kiest hij voor een dankwoord aan zijn medewerkers en goede wensen voor zijn tijdelijke opvolger. “Ik sluit deze periode af met dankbaarheid voor het vertrouwen, de samenwerking en de ervaringen die ik heb mogen opdoen”, schrijft hij.

Daarmee is zijn ministerschap afgesloten, maar de vragen over zijn eerdere handelen bij de TAS zijn nog niet beantwoord.