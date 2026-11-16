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Een man van ongeveer 60 jaar wordt sinds zondagmiddag vermist in het bos bij Snesie Kondre in Suriname. Het zou gaan om Lucien Aserie.

Volgens aangever A.D. ging Lucien rond 14.00 uur het bos in. Hij was op zoek naar een kreek, maar keerde daarna niet meer terug.

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Nadat de vermissing was gemeld, werd de informatie doorgegeven aan de politie van RBT-Oost, aangezien het detachement Snesie Kondre onder hun ressort valt.

Over de kleding die de vermiste man droeg en zijn overige signalement zijn vooralsnog geen bijzonderheden bekend. De Surinaamse politie zet de zoekactiviteiten vandaag voort.