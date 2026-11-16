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Een kantinehouder is maandag in de vroege ochtend bij een gewapende beroving voor het terrein van de HAVO 1 en Lyco 1 aan de Margrietstraat in Suriname beroofd van zijn gouden halsketting.

Het 51-jarige slachtoffer, V.K., runt een kantine bij de HAVO. Volgens hem was hij rond 04.30 uur samen met zijn partner op de locatie aanwezig om voorbereidingen te treffen. Rond 06.00 uur verscheen een voor hem onbekende man bij het traliewerk van de zaak.

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Plotseling opende de man het traliewerk en hield hij het slachtoffer onder schot. De verdachte maakte onder bedreiging zijn gouden halsketting buit. Vervolgens reed hij samen met een kompaan op een rode bromfiets in de richting van de Gladiolenstraat.

Het slachtoffer liep geen letsel op. Na de beroving werd de Surinaamse politie ingeschakeld, die ter plaatse onderzoek deed. De aangifte werd opgenomen en de vastgelegde camerabeelden werden veiliggesteld. Aan de opsporing en aanhouding van de verdachten wordt gewerkt.