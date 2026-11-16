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Een 35-jarige arbeider is zondagmiddag 15 november om het leven gekomen bij een bedrijfsongeval tijdens houtkapwerkzaamheden in het Mazoniagebied in Suriname. Het slachtoffer, H.E., werd tijdens het omzagen van een boom door een vallende tak op zijn hoofd getroffen.

Het ongeval vond plaats bij houtkapbedrijf Elaya Timber. Volgens de politie was de man met een Stihl-kettingzaag bezig een boom om te zagen toen de tak op zijn hoofd terechtkwam. Hij viel op de grond en liep een barstwond aan zijn hoofd op.

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Na de melding ging de politie van Apoera naar de plaats van het ongeval. Agenten troffen daar de zoon van het slachtoffer, J.S., en andere arbeiders aan. De zoon vertelde de politie wat er met zijn vader was gebeurd.

De 35-jarige man vertoonde geen tekenen van leven meer. Een arts stelde zijn overlijden officieel vast. In opdracht van het Openbaar Ministerie is het lichaam afgestaan aan de nabestaanden.