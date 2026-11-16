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Een 36-jarige gouddelver is zondag aan de Goedezorgweg in Suriname door gewapende criminelen beroofd van zijn gouden halsketting.

Volgens de aangever, R.K., zat hij op het balkon van zijn woning toen drie mannen in een grijze auto arriveerden. Een van hen bleef in het voertuig zitten, terwijl de twee anderen uitstapten en hem benaderden.

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De twee verdachten waren in het zwart gekleed, slank van postuur en gewapend met vuistvuurwapens.

De rovers maakten zijn gouden halsketting met hanger buit. Het sieraad woog 50 gram en was van 18-karaats goud.

Na de beroving vluchtten de drie mannen in de grijze auto. Het slachtoffer verklaarde tegenover de Surinaamse politie dat hij met een stuk hout tegen de achterzijde van het voertuig had geslagen, maar niet kon zeggen of daardoor schade was ontstaan.

De politie van Santodorp werd ingeschakeld en nam de aangifte op.