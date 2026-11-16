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De man die zondag om het leven kwam bij een verkeersongeval op de Bouterse Highway in Suriname, is de 24-jarige bromfietser Feranio Jubithana. Het slachtoffer was arbeider van beroep.

Volgens de beschikbare informatie reed Jubithana kort voor het ongeval over de Bouterse Highway, komende vanuit de richting van de Kennedyweg en gaande in de richting van de Afobakaweg. Ongeveer een kilometer voor de Avobakaweg botste hij om nog onbekende redenen tegen de vangrail in de middenberm.

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Door de botsing verloor hij de controle over zijn bromfiets en kwam hij samen met het voertuig op het wegdek terecht. De val werd hem fataal.

De redactie van Waterkant.Net sprak met een voorbijganger die verklaarde dat hij een rode bromfiets en een man op het wegdek had aangetroffen. De man bracht zijn auto tot stilstand, maar aarzelde vanwege de toegenomen criminaliteit aanvankelijk om uit te stappen. Toen hij bloed zag, besloot hij alsnog uit zijn auto te stappen om hulp te bieden.

Volgens de voorbijganger bloedde het slachtoffer uit zijn mond en neus. Hij droeg op dat moment een gezichtsmasker. De man vertelde verder dat zijn werknemers de bromfietser eerder op de rode bromfiets hadden gezien. Volgens hen was hij midden op het wegdek gestopt en gaf hij vervolgens flink gas. De werknemers vermoedden dat hij mogelijk onder invloed verkeerde. Dit vermoeden is niet bevestigd.

De politie van Paranam werd ingeschakeld. Een arts stelde de dood van Jubithana vast. Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is zijn lichaam door de politie in beslag genomen voor obductie.