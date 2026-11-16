Bobby Doerga: “Saya, wie denk je eigenlijk dat je bent om anderen de politieke maat te nemen?”

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[INGEZONDEN] – De uitspraken van Jean ‘Saya’ Mixon over de voorzitter van De Nationale Assemblée en tevens ondervoorzitter van de NDP, Ashwin Adhin, zijn niet alleen ongepast, maar getuigen vooral van politieke frustratie, misplaatste zelfoverschatting en een opmerkelijk gebrek aan respect voor de democratische instituties van ons land.

Dit naar aanleiding van de publicatie op Waterkant.Net met de veelzeggende kop: ‘Saya: Adhin zal tot zijn dood nooit president van Suriname worden’.

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Het is ronduit lachwekkend wanneer iemand die zelf bepaald niet onomstreden is en wiens naam herhaaldelijk in negatieve berichtgeving is genoemd, meent anderen de les te kunnen lezen over leiderschap, integriteit en politieke toekomst.

Saya, politieke ambities worden niet bepaald door jouw voorspellingen, laat staan door jouw persoonlijke frustraties. De toekomst van Ashwin Adhin wordt niet door jou bepaald. Die wordt bepaald door de politieke realiteit, zijn eigen inzet en uiteindelijk het vertrouwen van het Surinaamse volk.

En laten we één ding duidelijk stellen: Ashwin Adhin heeft zijn bestuurlijke kwaliteiten al bewezen. Als vicepresident onder president Desiré Delano Bouterse heeft hij ervaring opgedaan op het hoogste niveau van bestuur. Vandaag geeft hij als voorzitter van De Nationale Assemblée leiding aan het parlement, waarbij hij consequent vasthoudt aan regels, orde, discipline en het Reglement van Orde.

Dat juist de oppositie, met name de VHP, moeite heeft met die consequente toepassing van de parlementaire regels, maakt Adhin nog geen slechte voorzitter. Het laat eerder zien dat er kennelijk mensen zijn die gewend waren aan andere verhoudingen en nu moeite hebben met een voorzitter die niet naar politieke willekeur handelt.

Intussen werkt de NDP, samen met haar coalitiepartners en binnen de constitutionele verhoudingen tussen de verschillende staatsmachten, aan politieke stabiliteit, herstel en ontwikkeling van Suriname. De regering staat voor de enorme opdracht om het land vooruit te brengen en de levensomstandigheden van onze bevolking te verbeteren.

Daar ligt onze aandacht. Niet bij de provocaties van personen die vooral lawaai maken, maar nauwelijks een constructieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van ons land.

Misschien is dat precies wat Saya dwarszit. Een regering die de zaken anders aanpakt, instituties die hun verantwoordelijkheid nemen en een parlementaire voorzitter die zich niet laat intimideren door politieke druk. Een tijd waarin niet iedereen zomaar kan maken en breken wat hij wil.

De NDP en Ashwin Adhin hebben geen behoefte aan de goedkeuring van Saya of Saya-achtigen. Hun legitimiteit komt niet uit de mond van een individuele ondernemer of politieke commentator, maar uit de democratische verhoudingen en het vertrouwen van het volk.

Aan de samenleving wil ik meegeven: laat u niet afleiden door persoonlijke aanvallen en goedkope politieke provocaties. Suriname heeft behoefte aan stabiliteit, verantwoordelijk leiderschap, discipline en perspectief.

En Ashwin Adhin? Laat zijn werk voor zichzelf spreken. Wie vandaag zoveel moeite doet om hem politiek af te schrijven, moet misschien eerst eens nadenken waarom zijn aanwezigheid kennelijk zoveel onrust veroorzaakt.

Suriname heeft leiders nodig die bouwen, geen mensen die vanaf de zijlijn proberen af te breken.

Bribi na krakti. Suriname verdient vooruitgang!

Bobby Doerga