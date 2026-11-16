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De automobilist die zondagochtend betrokken was bij de dodelijke aanrijding op de kruising van de Hendrikstraat en de Langatabikistraat in Suriname, blijkt niet over een geldig rijbewijs te beschikken. De politie heeft de bestuurder daarom aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Bij het ongeval kwam een 18-jarige bromfietser om het leven.

Uit het voorlopige politieonderzoek blijkt dat de jongeman over de Langatabikistraat reed en op de kruising in botsing kwam met een personenauto die vanuit de Hendrikstraat naderde. Vermoedelijk heeft de bromfietser onvoldoende rekening gehouden met het verkeer op de voorrangsweg. Volgens de politie zijn er vooralsnog geen aanwijzingen dat de automobilist de aanrijding heeft veroorzaakt.

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Toen agenten van het bureau Uitvlugt op de plaats van het ongeval arriveerden, lag de 18-jarige met ernstige verwondingen op het wegdek. Hij was niet aanspreekbaar. Het ambulancepersoneel stelde bij aankomst vast dat de jongeman geen tekenen van leven meer vertoonde. Een arts bevestigde vervolgens zijn overlijden.

Hoewel de automobilist niet over een geldig rijbewijs beschikte, betekent dit volgens de voorlopige onderzoeksbevindingen niet automatisch dat hij verantwoordelijk was voor de fatale botsing. Zijn aanhouding houdt verband met het rijden zonder geldig rijbewijs.

De afdeling Forensische Opsporing en een hulpofficier van justitie werden ingeschakeld. De Surinaamse politie onderzoekt de precieze omstandigheden van het ongeval verder.