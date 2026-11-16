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Suriname heeft tot nu toe in 2026 al meer dan 87 verkeersdoden geregistreerd. Daarnaast kreeg de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) alleen al van januari tot en met oktober 3.496 aanmeldingen na verkeersongevallen. Als deze ontwikkeling doorzet, kan dat aantal volgens het Verkeersveiligheidsinstituut (VVI) dit jaar boven de 4.000 uitkomen.

Op de Internationale Herdenkingsdag voor Verkeersslachtoffers trekt het VVI aan de bel. De organisatie vindt dat er niet alleen aandacht moet zijn voor mensen die in het verkeer om het leven komen, maar ook voor degenen die een ernstig ongeval overleven. Sommigen raken blijvend gewond, verliezen hun inkomen en worden voor hun dagelijkse verzorging afhankelijk van anderen.

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Volgens het VVI worden deze slachtoffers te vaak aan hun lot overgelaten. Daarom pleit de organisatie opnieuw voor een nationaal Slachtofferfonds. Daaruit zouden verkeersslachtoffers onder duidelijke voorwaarden financiële hulp kunnen krijgen voor medische behandeling, revalidatie en levensonderhoud.

Ook wil het VVI dat er eindelijk een Verkeersautoriteit Suriname komt. Die moet zorgen voor een betere aanpak van de verkeersveiligheid en een nauwere samenwerking tussen ministeries en andere betrokken instanties. De organisatie vindt het moeilijk te begrijpen dat plannen voor andere autoriteiten wel snel worden behandeld, terwijl dit voorstel volgens haar al geruime tijd bij De Nationale Assemblée blijft liggen.

Het VVI roept de regering en het parlement op niet langer te wachten. De organisatie benadrukt dat verkeersveiligheid meer betekent dan het terugdringen van het aantal doden: ook mensen die na een aanrijding met ernstige lichamelijke en financiële gevolgen achterblijven, verdienen bescherming en hulp.