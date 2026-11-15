HomeOnderwerpenJustitie en politieVrouw mishandelt andere vrouw na vermoeden van affaire met haar echtgenoot
Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Vrouw mishandelt andere vrouw na vermoeden van affaire met haar echtgenoot

https://friendlycab-taxi.com

-

0
vrouw huilt
- Advertisement -

Een 31-jarige onderneemster is afgelopen woensdag aan de Soekradjiweg in Suriname mishandeld door een vrouw die vermoedde dat de onderneemster een relatie met haar echtgenoot had. De verdachte S. is inmiddels aangehouden en in verzekering gesteld.

Het slachtoffer R. verklaarde bij de politie dat zij al ruim vijf jaar als onderneemster werkzaam is en daarnaast optreedt als tussenpersoon voor een geldschieter. In mei 2026 had zij voor een mannelijke kennis een lening van een paar duizend Amerikaanse dollar geregeld.

- Advertisement -

Op de avond van woensdag 11 november werd R. gebeld door S., de echtgenote van die kennis. S. vertelde dat zij geruchten over de onderneemster had gehoord en haar daar persoonlijk over wilde spreken. Niet veel later arriveerde zij bij de woning van R. in een witte Toyota Yaris, die door een andere vrouw werd bestuurd.

Xessionz Welcome Party

Tijdens het gesprek confronteerde S. haar met spraakberichten waaruit zij zou hebben opgemaakt dat R. een relatie met haar man onderhield. De onderneemster ontkende dat en wilde de berichten zelf beluisteren. Voordat zij uitleg kon geven, zou S. haar plotseling een harde klap in het gezicht hebben gegeven.

Een neefje van R. die de confrontatie van enige afstand had gezien, greep in en probeerde de vrouwen uit elkaar te houden. S. stapte daarna in de auto en vertrok. Het slachtoffer deed vervolgens aangifte bij de politie van Santodorp.

De politie hield S. kort daarna aan. Tijdens haar verhoor verklaarde zij dat zij met de aangeefster in een worsteling verwikkeld was geraakt. Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de verdachte S. in verzekering gesteld.

shop now

Vorig artikel
Ontslag Monorath definitief bekrachtigd: vanaf maandag geen minister meer
Volgend artikel
Na ophef over geweigerde cijfers: OM zet statistieken online, maar niet alle vragen zijn beantwoord
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival