Vrouw mishandelt andere vrouw na vermoeden van affaire met haar echtgenoot

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Een 31-jarige onderneemster is afgelopen woensdag aan de Soekradjiweg in Suriname mishandeld door een vrouw die vermoedde dat de onderneemster een relatie met haar echtgenoot had. De verdachte S. is inmiddels aangehouden en in verzekering gesteld.

Het slachtoffer R. verklaarde bij de politie dat zij al ruim vijf jaar als onderneemster werkzaam is en daarnaast optreedt als tussenpersoon voor een geldschieter. In mei 2026 had zij voor een mannelijke kennis een lening van een paar duizend Amerikaanse dollar geregeld.

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Op de avond van woensdag 11 november werd R. gebeld door S., de echtgenote van die kennis. S. vertelde dat zij geruchten over de onderneemster had gehoord en haar daar persoonlijk over wilde spreken. Niet veel later arriveerde zij bij de woning van R. in een witte Toyota Yaris, die door een andere vrouw werd bestuurd.

Tijdens het gesprek confronteerde S. haar met spraakberichten waaruit zij zou hebben opgemaakt dat R. een relatie met haar man onderhield. De onderneemster ontkende dat en wilde de berichten zelf beluisteren. Voordat zij uitleg kon geven, zou S. haar plotseling een harde klap in het gezicht hebben gegeven.

Een neefje van R. die de confrontatie van enige afstand had gezien, greep in en probeerde de vrouwen uit elkaar te houden. S. stapte daarna in de auto en vertrok. Het slachtoffer deed vervolgens aangifte bij de politie van Santodorp.

De politie hield S. kort daarna aan. Tijdens haar verhoor verklaarde zij dat zij met de aangeefster in een worsteling verwikkeld was geraakt. Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de verdachte S. in verzekering gesteld.