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Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Vrouw met houwer mishandeld en tegen haar wil meegenomen

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man en vrouw
Archiefbeeld ter illustratie.
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Een vrouw die bekendstaat als Britney is afgelopen nacht aan de Indira Gandhiweg in Suriname, met een houwer mishandeld en vervolgens tegen haar wil meegenomen.

De verdachte is een man die na het incident met het slachtoffer is weggereden in een zwarte Toyota C-HR.

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De politie van De Nieuwe Grond kreeg een melding van vrijheidsberoving en ontvoering ter hoogte van een schoenenzaak. Volgens een nicht van het slachtoffer werd Britney door een onbekende man met een houwer mishandeld.

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De Surinaamse politie onderzoekt de zaak.

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