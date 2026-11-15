Suriname wint oefenwedstrijd tegen Swaziland met 4-0

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Het Surinaamse voetbalelftal heeft zondag 15 november met 4-0 gewonnen van Eswatini, het voormalige Swaziland. De ploeg van bondscoach Henk Fraser boekte de ruime oefenzege in stadion De Vliert in Den Bosch.

Gyrano Kerk opende al in de zesde minuut de score voor Suriname. Natio ging met een voorsprong van 1-0 de rust in en scoorde na de pauze nog drie keer.

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Het was de tweede oefeninterland voor Suriname in vier dagen. Donderdag speelde Natio in het Litouwse Kaunas met 0-0 gelijk tegen Litouwen. De ploeg van Fraser hield daarmee in beide duels de nul.

Voor De Vliert was het volgens Omroep Brabant de eerste interland in de 75-jarige geschiedenis van het stadion. Natio speelde zijn vorige oefeninterland op Nederlandse bodem in maart 2024. Toen eindigde het duel met Martinique in Almere in 1-1.