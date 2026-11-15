SLM breekt startprocedure in Miami drie keer af

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Een toestel van Surinam Airways (SLM) is in Miami aan de grond gebleven. De piloten van vlucht PY422 braken drie keer de procedure voor het opstijgen af. Ze kregen telkens een technische waarschuwing in de cockpit, meldt de luchtvaartmaatschappij uit Suriname op zondag 15 november.

Na elke waarschuwing controleerden technici het toestel. Na de nodige werkzaamheden kreeg de bemanning toestemming om de startprocedure te hervatten.

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Volgens de SLM hebben technici zaterdagavond de oorzaak gevonden en verholpen. Het ging om een storing in de elektronica van het toestel.

Het toestel moet eerst worden getest. Als de test goed verloopt en het toestel is goedgekeurd, bepaalt de SLM wanneer de passagiers van vlucht PY422 naar de luchthaven kunnen komen.

Door de storing krijgen ook de vluchten PY9915, PY9916 en PY994 andere tijden. Passagiers van deze vluchten krijgen hierover bericht per e-mail. De SLM deelt verdere informatie via haar officiële kanalen.