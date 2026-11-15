Schoolvervoer maandag tóch gegarandeerd, ondanks betalingsproblemen: 90 procent vervoerders wacht nog op geld

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Het schoolvervoer in Suriname gaat maandag 16 november gewoon door. De Organisatie van Bus- en Boothouders in het Schoolvervoer (OBBS) heeft zaterdag bekendgemaakt dat alle reguliere bus- en bootdiensten volgens de gebruikelijke routes en vertrektijden worden uitgevoerd. Daarmee is de dreiging dat duizenden leerlingen en leerkrachten maandag zonder vervoer zouden komen te zitten, voorlopig afgewend.

Opmerkelijk is dat naar verwachting ongeveer 90 procent van de vervoerders maandagochtend nog geen geld op de rekening zal hebben. Toch hebben de bus- en boothouders besloten hun werkzaamheden voort te zetten. Volgens OBBS-voorzitter Wayne Telgt is er na intensief overleg met verschillende overheidsinstanties voldoende vertrouwen ontstaan dat de achterstallige betalingen binnenkort worden verwerkt.

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De financiële problemen bij de vervoerders zijn de afgelopen maanden steeds groter geworden. In augustus ontvingen zij geen volledige maandvergoeding en in september bleven betalingen over de vakantiedagen uit. De situatie verslechterde verder toen de ondernemers gedurende de hele maand oktober leerlingen bleven vervoeren zonder daarvoor betaald te krijgen.

De OBBS trok daarop aan de bel en waarschuwde dat het schoolvervoer vanaf maandag niet langer gegarandeerd kon worden. Na overleg met onder meer de ministeries van Onderwijs en Financiën en de Centrale Bank van Suriname is er nu meer duidelijkheid gekomen. Volgens de organisatie staan de gelden inmiddels op rekeningen bij de Surinaamse Postspaarbank (SPSB). De verdere overmakingen naar andere banken worden maandag verwacht.

Hoewel de acute dreiging daarmee is afgewend, is de OBBS niet tevreden over de manier waarop de betalingen verlopen. De organisatie vindt het onacceptabel dat vervoerders telkens opnieuw achter hun geld moeten aangaan en dat zelfs ministers en de governor van de Centrale Bank moeten worden benaderd om betalingen te bespoedigen.

Telgt wil daarom zo snel mogelijk structurele afspraken met de regering maken over vaste betalingstermijnen en een betrouwbare financiële afhandeling. Voor ouders, leerlingen en leerkrachten is de belangrijkste boodschap voorlopig duidelijk: maandag rijden de schoolbussen en varen de schoolboten gewoon volgens schema.