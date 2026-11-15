Saya: “Adhin zal tot zijn dood nooit president van Suriname worden”

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De Haïtiaanse ondernemer en VHP’er Jean ‘Saya’ Mixon heeft scherp uitgehaald naar NDP-topper en parlementsvoorzitter Ashwin Adhin. Volgens Saya heeft Adhin als voorzitter van De Nationale Assemblee (DNA) slechts een ceremoniële functie en geen enkele macht.

Hij stelt dat Adhin daarnaast al zes tot tien jaar voor de gek wordt gehouden dat hij ooit president van Suriname zal worden. Volgens hem kan Adhin die ambitie daarom beter vergeten, omdat hij naar zijn zeggen nooit president zal worden.

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“Hij is voorzitter, maar laat hij een besluit nemen. A no ab no wan krakti drape. Den man e kori eng bijna siksi tot tien yari langa, sinds Bouta ten, dat a bo tron president. Telek a dede a now si a sani dati. Nooit o tron president. Het is een droom”, zei Saya in een interview op Sign-in TV.

De ondernemer deed deze uitspraken in het kader van de beschuldigingen en de strafklacht rondom minister Harish Monorath van Justitie en Veiligheid en het aantal politici van hindoestaanse afkomst die hoge posities bekleden binnen de regering en de coalitie in DNA.

Het is geen geheim dat Adhin, die eerder vicepresident en minister van Onderwijs was, ambities heeft om president van Suriname te worden. Ook bij de afgelopen verkiezingen streefde hij naar deze hoogste politieke functie. De NDP besloot na de verkiezingsuitslag echter om partijvoorzitter Jennifer Simons naar voren te schuiven voor deze hoogste politieke functie.