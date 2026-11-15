Na ophef over geweigerde cijfers: OM zet statistieken online, maar niet alle vragen zijn beantwoord

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Het Openbaar Ministerie (OM) in Suriname geeft burgers voortaan rechtstreeks toegang tot cijfers over zijn werkzaamheden. Op de website is een nieuw onderdeel ‘Statistieken’ verschenen, waar iedereen gegevens over strafdossiers, verdachten en andere werkzaamheden kan opzoeken.

De stap komt midden in de discussie over de openheid van het vervolgingsbeleid, nadat procureur-generaal Garcia Paragsingh eerder weigerde door parlementariër Bronto Somohardjo gevraagde cijfers te verstrekken.

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Somohardjo had in oktober onder meer willen weten hoe vaak verdachten worden vervolgd of zaken worden geseponeerd, en of er verschillen bestaan tussen mensen met een andere afkomst, financiële positie of maatschappelijke status. De procureur-generaal besloot destijds niet op zijn verzoek in te gaan. Volgens het OM speelde daarbij mede een rol dat er een strafrechtelijk onderzoek tegen de voormalige minister loopt. Het OM benadrukte later dat deze beslissing niet betekende dat algemene informatie over het vervolgingsbeleid geheim moest blijven.

Via het nieuwe online overzicht kunnen bezoekers zelf een onderwerp en periode kiezen, resultaten vergelijken, zoeken en cijfers downloaden. De gegevens bestrijken de kalenderjaren 2023, 2024 en 2025 en het zittingsjaar 2025-2026. De website biedt onder meer overzichten van zaken, verdachten, dossiers en civiele zaken. Het OM meldt daarnaast dat ook gegevens over verleende vergunningen beschikbaar zijn.

Toch is er een belangrijke beperking. De informatie geeft geen antwoord op alle vragen die in de politieke discussie zijn gesteld. Het OM zegt geen gegevens bij te houden over de etnische afkomst, rijkdom of maatschappelijke positie van verdachten. Op basis van de nieuwe statistieken valt dus niet rechtstreeks te beoordelen of personen uit verschillende bevolkingsgroepen of inkomensklassen op dezelfde manier worden vervolgd.

Het OM stelt dat iedereen voor de wet gelijk is en dat de cijfers zonder persoonsgegevens of informatie uit lopende onderzoeken worden gepubliceerd. Het instituut wil de website verder vernieuwen en het beschikbare cijfermateriaal uitbreiden. De statistieken zijn te bekijken via www.openbaarministerie.sr/nl/statistieken.