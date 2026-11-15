Moeder en zonen gekneveld bij gewapende roofoverval in woning

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Een 35-jarige vrouw en haar twee zonen zijn afgelopen nacht overvallen en gekneveld achtergelaten in hun woning aan de Bijlhoutweg in Suriname.

Vernomen wordt dat vijf gemaskerde criminelen, van wie twee gewapend met vuistvuurwapens, het huis middels braak zijn binnengedrongen.

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De vrouw, die onderneemster is, werd in haar diepe rust aangevallen en beroofd. Ze werd vastgebonden en haar mond werd met tape dichtgeplakt.

De rovers maakten twee gascilinders, elk van 28 lbs, flessen parfum, een flatscreen-tv van 65 inch, mobiele telefoons, 300 euro en 4.000 SRD buit.

Daarnaast werden flessen alcoholische dranken, een brushcutter, een cirkelzaag, boormachines en een tas met schoolbenodigdheden meegenomen.

De Surinaamse politie ontving rond 03.50 uur melding van de overval. De politie van Rijsdijk was na de melding ter plaatse en werkt aan de opsporing en aanhouding van de daders.