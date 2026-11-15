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Man dood na val met bromfiets op Bouterse Highway

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D.D. Bouterse highway in Suriname
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Een bromfietser van naar schatting 40 jaar is zondag bij een verkeersongeval op de Bouterse Highway in Suriname om het leven gekomen.

Volgens de eerste informatie kwam de man ter hoogte van de Avobakaweg met zijn bromfiets ten val. Het ongeval had een dodelijke afloop.

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De politie van Paranam kwam ter plaatse voor onderzoek. De identiteit van het slachtoffer is vooralsnog niet bekend. De Surinaamse politie heeft wel laten weten dat het om een man van Inheemse afkomst gaat.

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Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren is niet bekend. De politie doet verder onderzoek naar de toedracht van het ongeval.

Eerder op deze zondag 15 november botsten een auto en een bromfiets op elkaar, bij de kruising van de Langa Tabikistraat en de Hendrikstraat waarbij de bromfietser zwaargewond raakte. De hulp kwam voor hem te laat: nog voordat de ambulance arriveerde, overleed hij.

Bromfietser dood bij botsing met auto aan de Hendrikstraat

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