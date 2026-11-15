Man die verdacht wordt van oplichting Chinese goudondernemer opgepakt in Nickerie

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Een man die ervan wordt verdacht een Chinese goudondernemer in Paramaribo voor een groot bedrag in Amerikaanse dollars te hebben opgelicht, is zaterdagochtend 14 november in Nickerie aangehouden. De verdachte, B.D., was na de vermeende oplichting uitgeweken naar het westen van Suriname.

De goudondernemer had bij de politie van Centrum aangifte gedaan. Het onderzoek werd vervolgens overgedragen aan de afdeling Kapitale Delicten. Met informatie en ondersteuning van de Criminal Intelligence Unit (CIU) wisten de opsporingsdiensten de verdachte in Nickerie te lokaliseren, meldt KPS.

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Leden van het Regio Bijstand Team West (RBTW) gingen tot zijn aanhouding over. B.D. werd daarna voor voorgeleiding naar het politiebureau Nieuw Nickerie gebracht.

Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de man in verzekering gesteld en overgedragen aan de afdeling Kapitale Delicten, die het onderzoek voortzet. Hoeveel geld de ondernemer precies zou zijn kwijtgeraakt en op welke manier de vermeende oplichting heeft plaatsgevonden, is niet bekendgemaakt.