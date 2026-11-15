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Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Man die partner doodstak ook overleden in ziekenhuis na inname verdelgingsmiddel

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De man die ervan werd verdacht zijn 26-jarige partner Sharoena Nabi aan de Jaipersadweg in Suriname te hebben doodgestoken, is afgelopen vrijdag in het ziekenhuis overleden. Het gaat om Prasant J., die na het geweld een verdelgingsmiddel zou hebben ingenomen. Hij lag sindsdien in kritieke toestand onder politiebewaking in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP).

Sharoena werd dinsdag 10 november levenloos aangetroffen in de badkamer van haar woning. Familieleden gingen poolshoogte nemen nadat haar moeder, die in Nederland woont, geen contact meer met haar kon krijgen. Vermoedelijk was de jonge vrouw de avond daarvoor door haar partner met een mes aangevallen.

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Waterkant meldde eerder dat Prasant op 27 oktober al was aangehouden na een incident waarbij hij hun vijfjarige dochter zou hebben ontvoerd. Volgens de broer van Sharoena had zij de aangifte later ingetrokken. Familieleden verklaarden bovendien dat de vrouw eerder door haar partner was mishandeld en bedreigd.

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Na de dood van Sharoena zou Prasant het verdelgingsmiddel Gramoxone hebben gedronken. Waterkant.Net verneemt dat hij ondanks medische behandeling vrijdag 13 november is overleden. De precieze omstandigheden van het geweld en de verklaringen van de familie zijn nog niet volledig door de Surinaamse autoriteiten bevestigd.

Man die vrouw doodstak eerder aangehouden na ontvoering dochtertje (5)

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