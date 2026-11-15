Bromfietser dood bij botsing met auto aan de Hendrikstraat

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Bij een ernstig verkeersongeval op de hoek van de Langa Tabikistraat en de Hendrikstraat in Suriname, is één persoon om het leven gekomen. Volgens de politie van bureau Uitvlugt kwamen een auto en een bromfiets met elkaar in botsing op bovengenoemde kruising.

Na de botsing werd een ambulance ingeschakeld. Het slachtoffer overleed voordat de ambulance op de plek van de aanrijding aankwam.

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Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren is niet bekend. De Surinaamse politie doet verder onderzoek naar de toedracht van het ongeval.

