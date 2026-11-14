Vrouw overvallen en gekneveld in woning te Njun Lombe; dorpelingen houden vrouw aan

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Drie gemaskerde en gewapende criminelen hebben afgelopen nacht een vrouw in haar woning in het dorp Njun Lombe in Suriname overvallen en gekneveld achtergelaten.

Vernomen wordt dat het slachtoffer rond 03.00 uur gestommel hoorde. Ze keek naar buiten en werd door drie rovers overmeesterd in haar woning. Met stemverheffing vroegen ze naar goud en geld. De vrouw gaf aan dat ze haar sieraden had verpand.

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Zij waren gewapend met vuistvuurwapens en maakten onder bedreiging een halsketting van de vrouw buit. Vervolgens namen zij uit haar portemonnee 2.000 euro weg. Ook werd een geldbedrag van naar schatting 120.000 tot 130.000 SRD dat op een klerenkast lag, meegenomen.

Na de daad werd de vrouw door de daders gekneveld achtergelaten. Ze liep gelukkig geen verwondingen op. Na de overval verlieten de daders de plaats.

Dorpsbewoners wisten later een vrouw aan te houden op verdenking van mogelijke medeplichtigheid. Ze zou de overvallers hebben vervoerd. Volgens de vrouw die werd aangehouden, heeft ze alleen een rit gereden. Het is haar werk; ze is chauffeuse.

De politie van Brokopondo is op de hoogte gesteld en zal het onderzoek verder voortzetten. Aan de opsporing en aanhouding van de verdachten wordt gewerkt.