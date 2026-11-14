VP Rusland kan nog geen duidelijkheid verschaffen over de positie van minister Monorath

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Vicepresident Gregory Rusland heeft tijdens de behandeling van de interpellatie over de ernstige veiligheidssituatie in het land geen duidelijkheid kunnen verschaffen over de positie van minister Harish Monorath van Justitie en Veiligheid. Volgens Rusland spelen er inderdaad enkele kwesties rond de bewindsman, maar wil de regering vanwege lopende ontwikkelingen hier nog niet op ingaan.

“Er zijn inderdaad wat issues die spelen rond de huidige minister van Justitie en Veiligheid en ik vraag beleefd de ruimte aan het parlement om ons de ruimte te geven om op een ander moment daarop in te gaan. Omdat er natuurlijk een aantal ontwikkelingen zijn waarop ik op dit moment niet vooruit wil lopen”, zei Rusland.

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Een dag eerder maakte president Jennifer Simons tegenover de media bekend dat de positie van Monorath vanwege zijn eerdere handelingen bij de Telecommunicatie Autoriteit Suriname (TAS) onhoudbaar is en dat zij hem daarom heeft voorgehouden zijn ontslag bij haar in te dienen.

Nadat zowel oppositie- als coalitieleden vrijdag tijdens de parlementaire behandeling vragen stelden over de veiligheidssituatie in het land, bleek dat Monorath niet aanwezig was. Vicepresident Rusland nam uiteindelijk het woord en las een samenvatting voor van de veiligheidsaanpak die president Simons eerder had aangekondigd.

De VHP-parlementariërs Krishna Mathoera en Kishan Ramsukul wilden echter toch weten door wie het veiligheidsbeleid op dit moment wordt aangestuurd en waarom de minister van Justitie en Veiligheid niet in ’s Landsvergaderzaal aanwezig was. Rusland bleef erbij dat het veiligheidsbeleid aangestuurd wordt door de regering en met name de president in hoogsteigen persoon.

Naast Rusland voerde ook minister Uraiqit Ramsaran van Defensie het woord. De bewindsman ging dieper in op de rol van het leger bij het samen optrekken met de politie en de zichtbaarheid van militairen.