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Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Politie onderschept vrachtwagen met 3.500 kilo vis en visblazen; drie personen aangehouden

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Politie onderschept vrachtwagen met 3.500 kilo vis en visblazen
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Bij een reguliere controle bij de politiepost Stolkertsijver heeft de politie van regio Oost Suriname woensdag 11 november een vrachtwagen onderschept met ongeveer 3.500 kilogram aan verschillende vissoorten en visblazen. Drie inzittenden werden aangehouden op verdenking van overtreding van de Zeevisserijwet en de Wet Economische Delicten.

De partij vis werd ontdekt toen agenten de laadruimte van een Isuzu Elf-vrachtwagen onderzochten. De bestuurder en een mede-inzittende verklaarden dat zij van hun werkgever opdracht hadden gekregen de lading naar Paramaribo te vervoeren.

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De drie verdachten werden aangehouden om te worden voorgeleid aan een hulpofficier van justitie. Zij zijn samen met de in beslag genomen vis overgedragen aan het politiebureau Richelieu.

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De afdeling Fraude zet het onderzoek voort. De Surinaamse politie heeft niet bekendgemaakt van wie de lading afkomstig is of op welke specifieke gronden het vervoer in strijd met de wet zou zijn geweest.

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