Ontslag Monorath definitief bekrachtigd: vanaf maandag geen minister meer

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Het vertrek van Harish Monorath als minister van Justitie en Veiligheid is nu officieel een feit. De bewindsman heeft vrijdag 13 november zijn ontslag ingediend bij president Jennifer Simons. De ontslagprocedure is inmiddels volledig afgerond en formeel bekrachtigd meldt de Communicatie Dienst Suriname vandaag. Vanaf maandag 16 november maakt Monorath geen deel meer uit van de regering.

Daarmee komt een einde aan de onzekerheid over zijn positie, die de afgelopen dagen onderwerp van discussie was. President Simons had donderdag al aangekondigd dat Monorath zou vertrekken, nadat zij op het Kabinet van de President opnieuw een gesprek met hem had gevoerd.

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De aanleiding is de kwestie rond de Telecommunicatie Autoriteit Suriname (TAS), waar Monorath eerder president-commissaris van de Raad van Commissarissen was. Zijn betrokkenheid bij ontwikkelingen binnen deze organisatie heeft zijn positie als minister uiteindelijk onhoudbaar gemaakt.

De huidige Raad van Commissarissen van de TAS heeft een strafklacht ingediend tegen Monorath en voormalig TAS-directeur Wendy Jap-A-Joe. Die houdt onder meer verband met een arbeidsovereenkomst uit 2021 die Monorath destijds als president-commissaris ondertekende. Of er daadwerkelijk strafbare feiten zijn gepleegd, moet nog worden vastgesteld.

Volgens de officiële regeringsverklaring heeft Simons eerst de informatie van Monorath bestudeerd en aanvullende verslaglegging afgewacht, voordat de kwestie verder met hem werd besproken. Wie Monorath zal opvolgen als de Surinaamse minister van Justitie en Veiligheid, is nog niet bekendgemaakt.