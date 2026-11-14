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Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Nissan Frontier volledig uitgebrand aan Bomaweg; ook garage en woning beschadigd

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vuur suriname
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Een Nissan Frontier is in de nacht van donderdag op vrijdag 13 november volledig uitgebrand aan de Bomaweg in Suriname. Ook een garage naast de woning en delen van het pand liepen brandschade op.

Volgens brandweervoorlichter Olton Pinas werd de brand rond 01.45 uur gemeld. De pick-up stond geparkeerd in de garage naast de woning. Toen de brandweer ter plaatse kwam, stond het voertuig al volledig in brand. De brandweerlieden wisten het vuur uiteindelijk te blussen.

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De Nissan Frontier werd volledig verwoest. Ook de garage en delen van de woning raakten beschadigd. Het achterbalkon en het plafond vertoonden schroeischade. Daarnaast liep een slaapkamer schade op.

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Ter plaatse trof de politie de 53-jarige I.R. aan. Zij verklaarde een nicht van de eigenaar van het pand te zijn. Volgens haar verblijven de bewoners momenteel in het buitenland. Een buurvrouw had haar telefonisch over de brand geïnformeerd, waarna zij naar de locatie ging.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De politie van Santo Boma was ter plaatse voor onderzoek.

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