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Mijensa Rensch schrijft geschiedenis als eerste Women’s Football Officer van SVB

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Mijensa Rensch schrijft geschiedenis als eerste Women's Football Officer van SVB
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De Surinaamse Voetbal Bond (SVB) heeft Mijensa Rensch benoemd tot de eerste Women’s Football Officer in de geschiedenis van de bond. Met de nieuwe functie wil de voetbalorganisatie het meisjes- en vrouwenvoetbal in Suriname verder ontwikkelen en professionaliseren.

Rensch krijgt onder meer de verantwoordelijkheid voor het opzetten en begeleiden van jeugd- en grassrootsprogramma’s, waarmee de basis voor het vrouwenvoetbal moet worden versterkt. Daarnaast zal zij de werkzaamheden van de afdeling Vrouwenvoetbal coördineren en toezien op de uitvoering van de ontwikkelingsstrategie.

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Ook het verbeteren van de samenwerking met voetbalverenigingen, andere afdelingen binnen de SVB en externe partners behoort tot haar takenpakket. De bond hoopt daarmee meer structurele mogelijkheden te creëren voor meisjes en vrouwen die actief zijn in de voetbalsport.

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Volgens de SVB vormt de benoeming een belangrijke stap in de ambitie om het vrouwenvoetbal duurzaam te versterken. Het bestuur feliciteert Rensch met haar nieuwe functie en wenst haar succes bij de uitvoering van haar werkzaamheden.

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