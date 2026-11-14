Maroef Amatastam viert 55e verjaardag met uitverkochte Birthday Bash

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De bekende Surinaamse popzanger Maroef Amatastam, beter bekend als de ‘King of Pop Jawa’, heeft een bijzondere mijlpaal bereikt. De artiest is 55 jaar geworden en dat wordt op 14 november gevierd met een speciale Birthday Bash in de Banquet Hall van hotel Torarica in Suriname. De belangstelling voor het evenement is overweldigend: alle kaarten zijn inmiddels uitverkocht.

De snelle kaartverkoop heeft zelfs de verwachtingen van organisator Fa Waka Events overtroffen. Volgens organisator Rico Saridin was de belangstelling groter dan vooraf ingeschat. “Eerlijk gezegd had ik niet verwacht dat het zo snel zou gaan. Anderhalve week nadat ik de flyer had geplaatst, zat ik al helemaal vol met reserveringen”, vertelt Saridin.

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De Birthday Bash is nadrukkelijk geen traditioneel concert. Maroef wil vooral genieten van zijn verjaardag, samen met familie, vrienden, fans en muziekliefhebbers. Het wordt daarom een feestelijke avond waarbij dansen, gezelligheid en muziek centraal staan.

Dat de zanger op deze bijzondere manier wordt gevierd, is volgens velen meer dan verdiend. Maroef geldt als een gevestigde naam binnen de Surinaamse samenleving en heeft in het bijzonder onder de Javaanse gemeenschap een bijzondere plaats verworven.

Ontstaan van het idee

Het idee voor de 55th Birthday Bash ontstond volgens Saridin tijdens de Tjar A Lobi Tour 2026, waarbij Maroef eerder dit jaar met zijn voormalige muziekgroep Kasimex House Band naar Nederland reisde. “Tijdens een gesprek waren we bezig met de evenementen van het jaar. Zo kwamen we op het idee om ook iets bijzonders te organiseren voor zijn verjaardag”, aldus Saridin.

Een indrukwekkende muzikale carrière

Maroef is onder meer bekend van zijn deelname aan SuriPop. In de loop der jaren vertolkte hij vijf nummers tijdens het populaire Surinaamse muziekfestival, waarvan drie afkomstig zijn van de bekende songwriter en radioman Harold Gessel.

Ondanks zijn 55-jarige leeftijd denkt de zanger nog lang niet aan stoppen. Muziek blijft een belangrijk onderdeel van zijn leven en zolang zijn gezondheid het toelaat, wil hij actief blijven. “Zolang ik kan, ga ik door. Mijn lichaam zal me op tijd wel een signaal geven wanneer het moment is aangebroken om langzaam af te bouwen. Maar voorlopig denk ik nog niet aan stoppen”, zegt Maroef.

Met de volledig uitverkochte Birthday Bash belooft 14 november een bijzondere avond te worden, waarop niet alleen zijn 55e verjaardag wordt gevierd, maar ook zijn jarenlange bijdrage aan de Surinaamse muziekwereld.