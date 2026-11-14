Leerkracht zet achtervolging in na brutale bromfietsdiefstal bij Natin en houdt verdachte tegen

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Een bromfietsdiefstal op het terrein van het Natuurtechnisch Instituut (Natin) in Suriname is dinsdag 10 november voor twee jongemannen uitgelopen op een aanhouding. Een oplettende leerkracht zag hoe een gestolen bromfiets werd weggeduwd en besloot zelf de achtervolging in te zetten.

De bromfiets was kort daarvoor uit het fietsenhok van de school in het ressort Uitvlugt gestolen. De 17-jarige verdachte zat op het voertuig en werd voortgeduwd door een kompaan die op een andere bromfiets reed. Een leerkracht merkte het tweetal op, ging achter hen aan en wist de jongen op de gestolen bromfiets staande te houden.

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De politie werd ingeschakeld en hield de 17-jarige kort daarna aan. Op zijn aanwijzing werd ook zijn 18-jarige kompaan opgespoord en op diens woonadres aangehouden.

Beide verdachten zijn in het belang van het verdere onderzoek in verzekering gesteld.