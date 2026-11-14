Gezochte man aangehouden in zaak rond gewelddadige beroving van taxichauffeuse

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De 40-jarige Robbert P. is vrijdag 13 november aangehouden door leden van het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) en het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV). De aanhouding volgde na uitgewerkte informatie van verschillende gespecialiseerde inlichtingendiensten. De verdachte stond al geruime tijd gesignaleerd en werd door de politie gezocht.

De aanhouding houdt verband met een gewelddadige beroving waarvan de 40-jarige X.R. op maandag 28 september 2026 het slachtoffer werd bij de Platte Brug, ter hoogte van de Waterkant in Suriname.

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Volgens de beschikbare informatie bevond de vrouw, die als taxichauffeuse werkzaam was, zich die avond samen met haar 11-jarige zoon op de locatie. Zij had kort daarvoor een passagier naar het Molenpad vervoerd, terwijl haar zoon bij het voertuig achterbleef.

Bij haar terugkeer zag zij plotseling een man op zich afrennen. Tot haar schrik herkende zij hem als haar ex-partner, Gregory. De vrouw probeerde in haar voertuig te stappen en weg te rijden, maar dat lukte niet. De man zou vervolgens een mes tevoorschijn hebben gehaald en daarmee meerdere zwaaiende bewegingen in haar richting hebben gemaakt.

Daarna zou hij haar gouden halsketting van haar hals hebben gerukt en de contactsleutel van haar Toyota Noah hebben weggenomen. Na het incident rende de vrouw naar de politie om aangifte te doen.

De vrouw verklaarde dat zij al geruime tijd problemen had met haar voormalige partner. De relatie begon in 2012 en daaruit werd een zoon geboren. Volgens haar werd de relatie in de loop der jaren gekenmerkt door mishandelingen en bedreigingen. Ook nadat zij de relatie definitief had beëindigd, zou haar ex-partner haar zijn blijven lastigvallen en mishandelen.

De aangeefster verklaarde dat zij zich ernstig bedreigd voelt. Haar ex-partner zou haar herhaaldelijk met de dood hebben bedreigd en ook haar 11-jarige zoon met geweld hebben bedreigd. Zij gaf aan voortdurend op haar hoede te moeten zijn, omdat zij vreest dat de man haar op een dag iets ernstigs zal aandoen. Eerder had zij bij het Openbaar Ministerie een beschermingsbevel tegen haar ex-partner aangevraagd en toegewezen gekregen.

Daarnaast wordt Robbert in verband gebracht met een gewapende beroving op 3 november 2016, zware mishandeling, poging tot zware mishandeling en belaging. Na zijn aanhouding werd hij overgedragen aan de politie van Centrum. Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is hij in verzekering gesteld.