Dasai: “Angst voor berovingen maakt dat mensen gewoon door rood rijden”

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De toenemende criminaliteit en de verruwing daarvan zorgen ervoor dat burgers zich steeds onveiliger voelen in Suriname. Volgens VHP-parlementariër Marciano Dasai is de angst voor gewelddadige berovingen inmiddels zo groot dat mensen zelfs bij verkeerslichten niet meer durven te stoppen wanneer het licht op rood springt. Uit vrees om op hun bromfiets of in hun auto te worden overvallen, kiezen sommigen ervoor om door rood te rijden.

“Wie ’s avonds bij een verkeerslicht staat en het is op rood, riskeert het om gewoon door rood te rijden. Alleen omdat ze bang zijn dat ze op hun brom of in de auto op brute manier worden beroofd”, zei Dasai vrijdag in De Nationale Assemblee (DNA).

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Voor de oud-minister is de situatie ernstig nu zelfs leerkrachten op klaarlichte dag op school worden beroofd en burgers voor een telefoon of halsketting worden neergestoken. Mensen raken bovendien in paniek wanneer zij opeens een Toyota Vitz of Noah, twee van de meest populaire auto’s in Suriname die toevallig recent gebruikt zijn bij een dodelijke roofoverval en een liquidatie, op straat zien stoppen.

“En als je in de avond thuis zit en je ziet een Vitz of een Noah langsrijden en plotseling stoppen, dan raak je in paniek. De burger wil dus geen verklaringen meer. De burger wil weten wat er concreet gebeurt”, aldus Dasai. Hij wilde daarom concrete uitleg hebben over hoe precies deze zware vormen van criminaliteit zullen worden aangepakt.