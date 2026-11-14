Container vol schoolmeubilair op weg naar Wanica; ook hulpgoederen voor Huize Ashiana

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Scholen in het district Wanica kunnen rekenen op een nieuwe partij schoolmeubilair van de Stichting Vrienden van Suriname. Vrijwilligers hebben afgelopen week opnieuw een zeecontainer gevuld met tafels en stoelen, die bestemd zijn voor scholen in het district. Ook voor bejaardentehuis Huize Ashiana zijn verschillende hulpgoederen ingeladen.

De zending komt op verzoek van Sew Soekhlal, de contactpersoon van de stichting in Suriname. Hij zal zorgen voor de inklaring en de verspreiding van het schoolmeubilair naar de scholen. Voor Huize Ashiana, het grootste bejaardentehuis van Suriname, bevat de container onder meer bedden, postoelen, douchestoelen en liften.

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De stichting staat daarnaast stil bij de jarenlange inzet van Soekhlal. Sinds 1997 helpt hij de organisatie bij het naar Suriname brengen en verdelen van hulpgoederen. Hij was destijds politie-inspecteur toen hij in contact kwam met de vrijwilligers en zich direct bereid verklaarde de hulpverlening te ondersteunen.

Volgens de stichting zijn in de afgelopen bijna dertig jaar honderden zeecontainers met goederen naar Suriname verscheept. Daardoor kregen duizenden kinderen schooltafels en stoelen, honderden zieken een bed en meer dan duizend zieken en mensen met een beperking onder meer medicijnen, rolstoelen en rollators.

De Stichting Vrienden van Suriname spreekt haar grote waardering uit voor Soekhlal, die volgens de organisatie een belangrijke rol heeft gespeeld bij de douaneafhandeling en de distributie. Dankzij zijn inzet konden de goederen terechtkomen bij mensen en instellingen die ze nodig hebben.