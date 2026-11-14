Brunswijk: “Sociale media gaat niet voor ons bepalen wie in de plaats van Monorath komt”

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De Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelingspartij (ABOP) beschikt volgens voorzitter Ronnie Brunswijk over voldoende juristen om een eventuele opvolger voor minister Harish Monorath van Justitie en Veiligheid voor te dragen.

Brunswijk benadrukt dat de partij zich bij de keuze niet zal laten leiden door de publieke opinie op sociale media. Hij doelt daarmee op berichten op Facebook waarin de naam van BiZa-onderminister Kelvin Koniki wordt genoemd als mogelijke opvolger van Monorath.

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“We hebben zoveel mensen. De partij is groot. We hebben bijna 33.000 mensen in de partij en daarin zitten veel juristen. Mi begi unu nanga neng. De partij bepaalt. Dus sociale media gaat niet voor ons bepalen wie in de plaats komt”, zei Brunswijk in een interview op TBN.

De voormalige vicepresident van Suriname kan zich nog steeds niet terugvinden in het besluit van president Jennifer Simons. Volgens hem is de positie van Monorath niet onhoudbaar, aangezien er altijd de mogelijkheid is om nog aan damage control te doen. Hij vindt het jammer dat de president zich laat leiden door de publieke opinie.

Nadat president Simons Monorath heeft meegedeeld dat zijn positie vanwege zijn handelen in zijn voormalige functie als president-commissaris van de Telecommunicatie Autoriteit Suriname (TAS) onhoudbaar is en hij zijn ontslag zo snel mogelijk moet indienen, zal de partij zich volgens Brunswijk dit weekend over de kwestie buigen. Aan Monorath zal conform de instructie van het staatshoofd worden gevraagd om een stap terug te doen.

Brunswijk legt daarbij uit dat de president er niet zelf voor heeft gekozen om de minister terstond met ontslag te sturen, maar om hem in de gelegenheid te stellen zijn ontslag zelf in te dienen. Indien het staatshoofd dat zou doen, dan zou Monorath oneervol worden ontslagen. Dat zou volgens hem niet correct zijn, aangezien Monorath niets verkeerd heeft gedaan in zijn functie als minister.

“Maar tot nu toe kan ik zeggen dat minister Monorath één van de beste ministers is. Op het moeilijkste ministerie zit hij en hij heeft een heel goede job daar gedaan”, aldus Brunswijk.