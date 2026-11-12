Vrouw (29) opgepakt in zaak roofmoord David Simonsstraat; zou gebruikte auto hebben gehuurd

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De politie heeft maandag 9 november een 29-jarige vrouw aangehouden in het onderzoek naar de dodelijke schietpartij aan de David Simonsstraat in Suriname. De vrouw, A.T., zou een auto hebben gehuurd die op vrijdag 6 november door de verdachten bij de roofmoord is gebruikt.

De aanhouding vond plaats bij een appartement in de omgeving van Kwatta. Een gemengd team onder leiding van de afdeling Kapitale Delicten (KD), met medewerking van het Arrestatieteam (AT) en het Joint Operation Center (JOC), wist de vrouw daar op te sporen en aan te houden.

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De politie kwam haar op het spoor na een tip die door de inlichtingendiensten en de Drone Unit van het Korps Politie Suriname werd onderzocht en uitgewerkt. Volgens het voorlopige onderzoek zou A.T. het betrokken voertuig bij een autoverhuurbedrijf hebben gehuurd voor de periode waarin de roofmoord werd gepleegd.

Of de vrouw daadwerkelijk betrokken was bij de roofmoord, staat nog niet vast. De politie onderzoekt welke rol zij mogelijk heeft gespeeld en of zij wist waarvoor het gehuurde voertuig zou worden gebruikt.

Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is A.T. in het belang van het onderzoek in verzekering gesteld. Het onderzoek naar de dodelijke schietpartij wordt voortgezet.