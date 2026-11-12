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Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Verdachte lading onder blauw zeil: politie rijdt voertuig klem en houdt drie personen aan

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Een voertuig met een lading ijzeren kettingen en onderdelen van elektrische motoren is maandag 9 november door de politie in Suriname onderschept op de Adronweg in Nickerie. De goederen zouden afkomstig zijn van diefstal bij het voormalige houtzaagbedrijf Green Heart in Apoera. Drie personen werden aangehouden, onder wie een echtpaar.

De politie van Paradise had een melding ontvangen dat de vermoedelijk gestolen goederen via de weg van Kamp 13 naar Nickerie werden vervoerd. Agenten wisten het voertuig op de Adronweg klem te rijden. Bij controle van de laadbak troffen zij onder een blauw zeil kettingen van verschillende afmetingen en onderdelen van elektrische motoren aan.

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De 51-jarige bestuurder en zijn 48-jarige echtgenote werden ter plaatse aangehouden. Later hield de politie van Apoera ook een 56-jarige man aan, nadat hij was opgeroepen zich te melden.

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Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie zijn de bestuurder en de 56-jarige verdachte in verzekering gesteld. De vrouw mocht na verhoor weer naar huis. Het voertuig en de aangetroffen goederen zijn in beslag genomen. De politie onderzoekt de vermoedelijke diefstal en heling verder.

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