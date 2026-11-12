Tsang: “Al vijf locaties geïdentificeerd voor mogelijke tweede brug over Surinamerivier”

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Volgens minister Stephen Tsang van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening (OWRO) zijn er al vijf locaties geïdentificeerd waar mogelijk een tweede brug over de Suriname rivier kan worden gebouwd. Hiervan is één locatie uitgekozen waarop de verdere plannen en studies zich zullen richten.

De behoefte aan een tweede brug is de afgelopen jaren regelmatig aan de orde gesteld, zowel vanuit de Surinaamse samenleving als in De Nationale Assemblée (DNA). Daarbij is herhaaldelijk gewezen op de lange files op de Jules Wijdenboschbrug, vooral tijdens de spitsuren. Ook de aanwezigheid van zwaar materieel op de brug heeft tot vragen geleid over de verkeersveiligheid en de overbelasting van de brug.

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De Wijdenboschbrug vormt momenteel de belangrijkste verbinding over de Surinamerivier tussen Paramaribo en Commewijne. Een tweede brug moet de verkeersdruk op deze verbinding helpen verminderen en de bereikbaarheid tussen beide gebieden verbeteren.

Tsang, die hierop woensdag voor aanvang van de vergadering van de Raad van Ministers (RvM) inging, wenste in dit stadium nog niet bekend te maken welk gebied als voorkeurslocatie is geselecteerd. Volgens hem zijn de plannen nog niet volledig rond. Nadere informatie over de locatie en de verdere voorbereidingen zal op een later moment worden bekendgemaakt.