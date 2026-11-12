Trafassi en XESSIONZ uit Suriname op Srefidensi party in Hoofddorp

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Suriname is dit jaar 51 jaar onafhankelijk en dat is een mooie reden om weer samen te komen. Op zaterdag 28 november 2026 staat Lumière Events in Hoofddorp daarom van 21.00u – 02.00u helemaal in het teken van de Srefidensi Party.

Met de energieke liveband XESSIONZ, helemaal uit Suriname, én de populaire maar vooral legendarische feestformatie TRAFASSI belooft het een avond te worden vol muziek, dans en Surinaamse gezelligheid. Tussendoor draaien onze dj’s de lekkerste hits van toen en nu.

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Twee geweldige liveacts op één podium, een feestelijke sfeer en volop gelegenheid om met familie en vrienden de onafhankelijkheid van Suriname te vieren. Trek je feestoutfit aan, trommel je mensen op en zorg dat je erbij bent!

Kaarten zijn op de avond zelf aan de deur 30 euro, maar veel goedkoper in de voorverkoop hier online als DUO of GROEP ticket.

Wil je de avond in stijl beleven? Reserveer dan een VIP-tafel met comfortabele zitplaatsen via WhatsApp 06-29107683.

De Srefidensi Party vindt plaats op zaterdag 28 november van 21.00 tot 02.00 uur bij Lumière Events aan de Kruisweg 636 in Hoofddorp. De stijlvolle locatie ligt centraal in de Randstad en beschikt over gratis parkeermogelijkheden in de omgeving.

Trommel je vrienden, familie en oude bekenden op en geniet van een avond vol herkenbare Surinaamse muziek, gezelligheid en vooral heel veel dansplezier.

SREFIDENSI PARTY met XESSIONZ en TRAFASSI

Datum: zaterdag 28 november 2026

Tijd: 21.00 – 02.00u

Lumière Events Hoofddorp

Kruisweg 636 te Hoofddorp Centrum

Dresscode: nette kleding – geen sportkleding of petjes e.d.

Toegang vanaf 18 jaar (ID verplicht)

Tickets hier via YourTicketProvider – Info: Whatsapp 06-29107683

Meer informatie en tickets: www.srefidensiparty.nl