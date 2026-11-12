Problemen met neuswiel SLM-toestel: ook vluchten naar Belém en Miami getroffen

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Een technisch probleem aan het neuswiel van een vliegtuig heeft voor vertraging gezorgd bij Surinam Airways (SLM). Vlucht PY432 van Curaçao naar Paramaribo kon daardoor niet volgens schema worden uitgevoerd. De problemen werken ook door in andere vluchten van de luchtvaartmaatschappij uit Suriname.

SLM maakte woensdag 11 november bekend dat volgens haar luchtvaartpartner World Atlantic het neuswiel zo spoedig mogelijk wordt vervangen. Een gecertificeerde en bevoegde monteur moet de reparatie uitvoeren.

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De vertraging heeft ook gevolgen voor de geplande vlucht naar Belém van woensdag 11 november en die naar Miami van donderdag 12 november. De maatschappij heeft niet bekendgemaakt hoe groot de vertragingen zullen zijn of wanneer de betrokken vluchten precies kunnen vertrekken.

Passagiers zijn volgens SLM inmiddels via het callcenter op de hoogte gebracht. De maatschappij verwacht donderdag 12 november na 09.00 uur meer duidelijkheid te kunnen geven over het verdere vluchtschema.

SLM biedt haar excuses aan voor het ongemak en benadrukt dat de veiligheid van passagiers en bemanning vooropstaat. Reizigers wordt gevraagd de officiële communicatiekanalen van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij in de gaten te houden voor nieuwe informatie.