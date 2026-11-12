President Simons: situatie met minister Monorath onhoudbaar; minister zal ontslag indienen

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De onzekerheid over de politieke toekomst van minister Harish Monorath van Justitie en Veiligheid heeft donderdag 12 november tot onrust onder zijn personeel geleid. Medewerkers verzamelden zich bij het ministerie om hun steun aan de bewindsman te tonen. Volgens informatie die tijdens een live-uitzending van D-TV Express naar buiten kwam, willen zij met een petitie bij president Jennifer Simons aandringen op zijn aanblijven.

Monorath arriveerde donderdag op het Kabinet van de President voor zijn tweede gesprek met het staatshoofd.

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Tijdens de uitzending liet D-TV Express zien dat zich veel personeelsleden op het terrein van het ministerie hadden verzameld. Verslaggever Jerrel Haderwijk meldde dat ook in de gangen grote groepen medewerkers stonden. De toegangspoort werd volgens hem op instructie van de beveiliging afgesloten nadat de cameraploeg was gearriveerd. De journalisten mochten het terrein niet betreden.

In een telefonisch gesprek tijdens de uitzending vertelde journaliste Naomi Hoever dat zij had vernomen dat personeelsleden bijeen waren gekomen om te overleggen over een petitie. Het plan zou zijn om naar het Kabinet van de President te lopen en Simons te vragen Monorath als minister te handhaven. Of de medewerkers daadwerkelijk naar het presidentieel kabinet zijn vertrokken en de petitie hebben aangeboden, was op dat moment nog niet bevestigd.

Opmerkelijk is ook de informatie dat Monorath mogelijk al rekening houdt met zijn vertrek. Hoever verklaarde dat zij van bronnen had gehoord dat de minister tot ongeveer 02.00 uur in de nacht bezig was geweest zijn kantoor op te ruimen. Een officiële bevestiging daarvan ontbreekt, evenals duidelijkheid over de reden van het opruimen.

Volgens dezelfde informatie zou er ook een mogelijkheid worden besproken waarbij Monorath aanblijft en een onderminister aan het ministerie wordt toegevoegd. Het gaat vooralsnog om onbevestigde berichten; over een dergelijke constructie is geen officieel besluit bekendgemaakt.

De positie van Monorath staat vooral onder druk door de affaire rond de Telecommunicatie Autoriteit Suriname (TAS), waar hij eerder president-commissaris was. Tegen hem en voormalig TAS-directeur Wendy Jap-A-Joe is een strafklacht ingediend over onder meer een omstreden arbeidsovereenkomst.

Tijdens het eerste gesprek met Simons, op dinsdag 10 november, zijn volgens ABOP-voorzitter Ronnie Brunswijk documenten overgelegd die de handelwijze van Monorath zouden moeten verklaren. De president zou deze stukken eerst bestuderen.

Ook binnen de coalitie bestaat verdeeldheid over de toekomst van de minister. Terwijl een deel vindt dat hij moet terugtreden, blijft Brunswijk hem verdedigen. Monorath is voorlopig nog in functie. Het is nu aan president Simons om te bepalen of hij kan aanblijven.

UPDATE – Na een nieuw gesprek met minister Monorath heeft president Simons aan de pers aangegeven dat de situatie met de bewindsman onhoudbaar is. Naar voren is gekomen dat Monorath zijn ontslag als minister zal indienen.