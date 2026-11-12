Man vast na overval op bejaarde Nederlandse vakantiegangster en neersteken echtgenote

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De 36-jarige J.L. is in de nacht van dinsdag 10 op woensdag 11 november aangehouden in het dorp Clementie aan de Tapanahony. De man werd gezocht in verband met een gewapende overval op een bejaarde vrouw die vanuit Nederland op vakantie was in Suriname.

Tijdens zijn verhoor zou hij ook hebben verklaard dat hij zijn echtgenote had neergestoken.

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De aanhouding werd verricht door leden van het Regio Bijstand Team Oost (RBTO), nadat de recherche van Regio Midden de verdachte had opgespoord. J.L. werd gezocht op verdenking van diefstal met geweld, poging tot moord en poging tot doodslag.

De overval vond plaats in oktober 2025. Daarbij zouden de daders SRD 200.000, 6.500 euro en gouden sieraden, waaronder een armband en oorbellen, hebben buitgemaakt. J.L. zou de beroving samen met een tweede verdachte, aangeduid als L.B., hebben gepleegd.

Tijdens zijn verhoor zou J.L. de overval volledig hebben bekend. Hij zou daarbij ook hebben verklaard dat hij zijn echtgenote had neergestoken. Over de omstandigheden van dat incident zijn geen nadere bijzonderheden bekendgemaakt.

Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is J.L. in verzekering gesteld. Medeverdachte L.B. zat eerder eveneens vast, maar is inmiddels weer op vrije voeten. De recherche van Regio Midden zet het onderzoek voort.