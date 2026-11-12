Man die vrouw doodstak eerder aangehouden na ontvoering dochtertje (5)

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De vrouw die dinsdag dood werd aangetroffen in een woning aan de Jaipersadweg in Suriname, is 26-jarige Sharoena Nabi. Ze is vermoedelijk door haar partner Prasant J. met messteken om het leven gebracht. Na het incident zou de man het verdelgingsmiddel Gramoxone hebben ingenomen. Hij ligt in kritieke toestand in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP), waar hij onder politiebewaking staat.

De verdachte kwam op dinsdag 27 oktober al in aanraking met de politie vanwege een incident rond hun 5-jarige dochter. Hij zou het meisje hebben ontvoerd en werd daarvoor aangehouden. Volgens de broer van het slachtoffer had Sharoena later haar aangifte ingetrokken. Waarom zij dat deed, is hem niet bekend.

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De broer vertelde dat hun moeder, die in Nederland woont, dagelijks contact had met Sharoena. Toen zij haar dochter afgelopen dinsdag niet kon bereiken, vroeg ze haar andere kinderen om te gaan kijken. Haar broer en zwager troffen Sharoena vervolgens levenloos aan in de badkamer van het ouderlijk huis. Op haar lichaam waren verschillende verwondingen zichtbaar.

Volgens de broer zou de vrouw in het bijzijn van haar dochter zijn aangevallen. Het meisje zou later hebben verteld dat zij haar moeder nog zag bewegen, totdat die uiteindelijk stil bleef liggen. Het kind zou hebben geprobeerd met een telefoon de politie te bellen, maar haar vader zou het toestel kapot hebben geslagen.

Na het geweld zou Prasant eten voor zijn dochter hebben gekocht bij een fastfoodrestaurant. Vervolgens zou hij een flesje Gramoxone hebben aangeschaft en daarvan hebben gedronken. Volgens de familie dronk hij daarna nog sap en bracht hij het meisje naar zijn moeder.

De verdachte zou vervolgens zijn teruggereden naar het ouderlijk huis van Sharoena om te controleren of zij nog leefde. Een oom, die op dat moment wakker werd, zou zijn auto hebben opgemerkt. Ook zou de man met de telefoon van zijn partner een bericht hebben verstuurd om de indruk te wekken dat zij vrijwillig was vertrokken. Daarin stond dat zij naar een vriend in Kwatta ging en dat niemand naar haar moest zoeken.

Volgens haar broer woonde Sharoena samen met de verdachte en was zij in het verleden vaker door hem mishandeld en met de dood bedreigd. Hun 5-jarige dochter heeft de gebeurtenissen volgens familieleden van dichtbij meegemaakt en is daardoor ernstig getraumatiseerd.

De afdeling Kapitale Delicten van de Surinaamse politie onderzoekt de zaak. De precieze toedracht en de verklaringen over het verloop van de gebeurtenissen moeten nog worden vastgesteld.