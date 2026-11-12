Gasslang vat vlam tijdens koken: woning met volledige inboedel afgebrand

- Advertisement -

Een 31-jarige vrouw in Suriname heeft woensdag de schrik van haar leven gekregen toen er brand uitbrak in haar woning aan de Arold Julenweg te Nickerie. Volgens de beschikbare informatie was zij aan het koken toen het plotseling misging.

De vrouw, die samen met haar echtgenoot in de woning woont, was op dat moment alleen thuis. Plotseling vatte de gasslang die de kookpitten met de gascilinder verbindt, vlam. Zij probeerde het vuur met water te blussen, maar slaagde daar niet in.

- Advertisement -

Toen de vlammen zich verder verspreidden, zag de vrouw zich genoodzaakt de woning te ontvluchten. Het vuur greep snel om zich heen en legde het huis met de volledige inboedel in de as. Op beelden die worden gedeeld, zijn de vlammen duidelijk te zien (foto) en is ook een explosie te horen.

De 31-jarige wist zichzelf tijdig in veiligheid te brengen en bleef ongedeerd. De politie van Waldeck kwam ter plaatse om onderzoek te doen.