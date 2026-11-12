Baasaron: “Wij kunnen de prijs van producten in de winkels niet gewoon droppen”

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Minister Andrew Baasaron van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie in Suriname (EZOTI) stelt dat er binnen de samenleving de gedachte leeft dat EZOTI de prijzen van producten rechtstreeks kan bepalen of verlagen. Volgens de bewindsman houdt het ministerie voornamelijk toezicht op de toegestane winstmarges van importeurs en winkeliers.

Importeurs kunnen een maximale winstmarge van 15% hanteren, terwijl winkeliers maximaal 25% als winstmarge mogen gebruiken. De uiteindelijke verkoopprijs is volgens de minister mede afhankelijk van de inkoop- en transportkosten van de importeurs.

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“Het ministerie controleert de winstmarges. Wij kunnen dus niet de prijs van de producten in de winkels gewoon droppen en zeggen dat de prijs zo moet zijn. Het hangt af van de inkoopprijs internationaal”, zei Baasaron woensdag voor aanvang van de vergadering van de Raad van Ministers (RvM).

De Surinaamse bewindsman zegt dat mensen vaak het gevoel hebben dat producten in winkels te duur zijn, maar stelt dat men goed moet begrijpen hoe de eindprijs van een bepaald product tot stand komt. Het lastige is volgens hem wel dat 80% tot 85% van wat er wordt geconsumeerd of gebruikt, geïmporteerd wordt.

“Dus als het buiten erg duur is, gaan we enorm veel betalen. Daarom pleit ik er als minister van EZOTI voor dat onze productie omhooggaat. Het probleem moet bij de wortel worden aangepakt. En dat wil zeggen dat we meer moeten produceren en meer winst daarop moeten maken”, aldus Baasaron.