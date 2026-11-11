Vader begraaft eigen baby levend; kindje na bijna 24 uur gered

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Een zoekactie naar een vermiste baby in de Amerikaanse staat South Carolina heeft een schokkende ontdekking opgeleverd. Toen hulpverleners in een bos bij de woning van zijn vader een plek met vers omgewoelde aarde onderzochten, hoorden ze plotseling een kind huilen. Onder de grond lag de de baby in een hondenbench, gewikkeld in een handdoek.

Volgens de politie had het jongetje ongeveer een dag half begraven gelegen. De baby werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht en verkeerde dinsdag nog in kritieke toestand. Mogelijk zorgde de handdoek ervoor dat er voldoende lucht rond de bench bleef om te kunnen ademen.

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Het kindje was maandag verdwenen nadat zijn oma, die op hem paste, hem bij zijn vader Michael Comer had achtergelaten. Toen een andere oppas arriveerde, waren vader en zoon spoorloos. Bijna honderd hulpverleners namen deel aan de zoektocht. De 25-jarige Comer werd maandagavond aangehouden, maar zijn zoontje werd pas dinsdag gevonden.

Comer wordt ervan verdacht zijn kind levend te hebben begraven. Hij was al eerder met justitie in aanraking gekomen wegens geweldsincidenten en woonde sinds kort weer bij zijn moeder na een periode in de gevangenis. De moeder van de baby heeft volgens De Telegraaf het volledige gezag over het kind. Het onderzoek naar de gebeurtenissen loopt nog.